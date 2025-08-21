Зеленский объяснил, почему Китай не может быть гарантом безопасности для Украины

Пекин во время войны открыл рынок дронов для оккупантов, констатировал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не видит Китай среди гарантов безопасности для Украины. Об этом стало известно на встрече главы государства с журналистами 20 августа, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.

"Во-первых, Китай не помог нам остановить эту войну с самого начала", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что Китай открыл рынок дронов для оккупантов. Президент отметил, что Китай не сделал ничего в тот момент, когда Россия оккупировала Крым.

"Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали в тот момент, когда нам это было действительно нужно после 24 февраля", – акцентировал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы оказать реальную помощь.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с тем, что гарантии безопасности Украине должны на равной основе обеспечивать США, Великобритания, Франция и Китай.

18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате статьи 5 НАТО.

Госсекретарь США Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.

Президент после встречи в Белом доме заявил, что Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности.