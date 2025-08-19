Рубио: Украина имеет право заключать сделки о безопасности не только с США и Европой

По словам госсекретаря, есть ряд стран, которые готовы сделать шаг вперед и предоставить Украине гарантии безопасности

Марко Рубио (Фото: EPA)

Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Рубио отметил, что любая суверенная страна мира имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами. Это касается не только НАТО.

"У нас есть такие союзы с Южной Кореей. У нас есть такие союзы с Японией. Другие страны имеют такие союзы друг с другом", – отметил госсекретарь США.

Он также сказал, что "все признают – включая, впервые, российскую сторону под давлением или предложением президента США Дональда Трампа, – что Украина после конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами".

По словам Рубио, США уже работают над этим с союзниками.

"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и, кстати, с неевропейскими странами, чтобы создать такую гарантию безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас. Мы будем продолжать над этим работать. И это то, что должно быть введено после мирного соглашения, чтобы Украина могла чувствовать себя безопасно двигаться вперед. И мы координируем это сейчас", – сказал он.

Рубио также заявил, что есть ряд стран, которые готовы сделать шаг вперед и предоставить Украине гарантии безопасности. В то же время по его словам, самой сильной гарантией для будущего украинцы считают собственные Вооруженные силы.

"Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны платят за него через НАТО", – сказал он.

На замечание журналиста, что соглашение по полезным ископаемым также может быть гарантией безопасности, Рубио ответил – "правильно".