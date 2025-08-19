Рубіо: Україна після війни має право укладати угоди про безпеку не лише з США та Європою

За словами держсекретаря, є низка країн, які готові зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США і країнами Європи. Про це заявив держсекретар Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Рубіо зазначив, що будь-яка суверенна країна світу має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами. Це стосується не лише НАТО.

"У нас є такі союзи з Південною Кореєю. У нас є такі союзи з Японією. Інші країни мають такі союзи одна з одною", – зазначив держсекретар США.

Він також сказав, що "всі визнають – включно з, вперше, російською стороною під тиском чи пропозицією президента США Дональда Трампа, – що Україна після конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами".

За словами Рубіо, США вже працюють над цим із союзниками.

"Ми працюватимемо з нашими європейськими союзниками і, до речі, з неєвропейськими країнами, щоб створити таку гарантію безпеки. Ми працюємо над цим просто зараз. Ми продовжуватимемо над цим працювати. І це те, що має бути запроваджено після мирної угоди, щоб Україна могла почуватися безпечно, рухатися вперед. І ми координуємо це зараз", – сказав він.

Рубіо також заявив, що є низка країн, які готові зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки. Водночас за його словами, найсильнішою гарантією для майбутнього українці вважають власні Збройні сили.

"Ми більше не даємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні гроші. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО", – сказав він.

На зауваження журналіста, що угода щодо корисних копалин також може бути гарантією безпеки, Рубіо відповів – "правильно".