У НАТО оцінили, скільки часу Росії потрібно для повної окупації Донецької області

У Покровську російські війська просувалися в середньому приблизно на 120 метрів за день, заявив посадовець Альянсу

Стела (Фото: Yevgen Honcharenko/EPA)

Захоплення тієї частини Донецької області, яку контролюють Збройні Сили України, не є реальним для росіян щонайменше рік. Про це повідомив високопоставлений посадовець Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ, передає кореспондентка LIGA.net.

"Захоплення решти Донецької області не є реальною можливістю для росіян щонайменше ще рік-два", – сказав чиновник.

Він навів приклад з містом Покровськ Донецької області. За його словами, росіяни вперше зайшли в населений пункт наприкінці липня. Вони просувалися в середньому приблизно на 120 метрів за день.

"Так, Росія зіткнулася зі значними труднощами, і їй все ще важко закріпити свої успіхи з огляду на час і сили, які вона витратила на ці зусилля", – додав чиновник.