У НАТО оцінили, скільки часу Росії потрібно для повної окупації Донецької області
Стела (Фото: Yevgen Honcharenko/EPA)

Захоплення тієї частини Донецької області, яку контролюють Збройні Сили України, не є реальним для росіян щонайменше рік. Про це повідомив високопоставлений посадовець Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ, передає кореспондентка LIGA.net.

"Захоплення решти Донецької області не є реальною можливістю для росіян щонайменше ще рік-два", – сказав чиновник.

Читайте також
Окуповані території стали чорною дірою для Росії. Жахлива ціна війни для Путіна

Він навів приклад з містом Покровськ Донецької області. За його словами, росіяни вперше зайшли в населений пункт наприкінці липня. Вони просувалися в середньому приблизно на 120 метрів за день.

"Так, Росія зіткнулася зі значними труднощами, і їй все ще важко закріпити свої успіхи з огляду на час і сили, які вона витратила на ці зусилля", – додав чиновник.

  • 3 вересня Зеленський сказав, що на території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області.
  • Також президент розповідав, що Путін вихвалявся повною окупацією Донбасу до 15 жовтня, однак цей термін сплив.
  • WP писала, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою областю, як умову припинення війни.
Читайте також
Трамп вважає, що Україна неминуче втратить ту частину Донбасу, яку зараз контролює
війнаНАТОДонбасдонецька областьфронт