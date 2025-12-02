У НАТО оцінили, скільки часу Росії потрібно для повної окупації Донецької області
Мілана Головань
Кореспондентка LIGA.net у Брюсселі
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Захоплення тієї частини Донецької області, яку контролюють Збройні Сили України, не є реальним для росіян щонайменше рік. Про це повідомив високопоставлений посадовець Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ, передає кореспондентка LIGA.net.
"Захоплення решти Донецької області не є реальною можливістю для росіян щонайменше ще рік-два", – сказав чиновник.
Він навів приклад з містом Покровськ Донецької області. За його словами, росіяни вперше зайшли в населений пункт наприкінці липня. Вони просувалися в середньому приблизно на 120 метрів за день.
"Так, Росія зіткнулася зі значними труднощами, і їй все ще важко закріпити свої успіхи з огляду на час і сили, які вона витратила на ці зусилля", – додав чиновник.
- 3 вересня Зеленський сказав, що на території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області.
- Також президент розповідав, що Путін вихвалявся повною окупацією Донбасу до 15 жовтня, однак цей термін сплив.
- WP писала, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою областю, як умову припинення війни.
