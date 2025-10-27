Росія у 2025 році втратила майже стільки ж військових, скільки мобілізувала – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Безповоротні та санітарні втрати Росії у війні у 2025 році склали 346 00 військових, майже стільки ж за цей час було мобілізовано окупантів. Про це в інтерв’ю медіа Axios повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, українські генерали повідомили йому, що Росія втратила 346 000 солдатів убитими та пораненими від початку поточного року.

Він уточнив, що це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час.

Також Зеленський спростував заяви про те, що Росія нібито досягає успіхів на передовій. Він сказав, що чітко дав президенту США Дональду Трампу зрозуміти, що вони хибні. Зеленський додав, що американська розвідка також показала – "ніхто зараз не перемагає на полі бою".

За словами президента, українська розвідка дізналась, що російський диктатор Володимир Путін вихвалявся повною окупацією Донбасу до 15 жовтня, однак цей термін сплив.

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми здебільшого залишаємося там, де стояли протягом останніх двох-трьох місяців", – заявив Зеленський.