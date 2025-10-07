У Кремлі бояться, що повернення окупантів із фронту може загрожувати режиму Путіна – розвідка

Військові та мобілізовані в'язні можуть спричинити кримінальний сплеск у РФ, каже зовнішня розвідка

Мобілізація в РФ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

В Росії непокояться через те, що повернення з війни проти України десятків тисяч окупантів і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За їхніми даними, ситуацію порівнюють із 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання. Російська влада нібито визнає, що і зараз демобілізація солдатів може принести "серйозні внутрішні ризики".

"За оцінками Кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну", – повідомляють у СЗР.

Зазначається, що питання не тільки у психологічних травмах, отриманих на фронті, чи кримінальному минулому значної частини військових. Каталізатором може стати різкий контраст між фронтовими виплатами та рівнем мирного життя – зарплата та бонуси окупантів у кілька разів перевищують середні доходи у країні.

"Повернувшись до реальності низьких зарплат і зруйнованої економіки, ветерани можуть перетворитися на джерело соціального вибуху", – кажуть у розвідці.

Ситуація ускладнюється і тим, що до війни проти України залучені десятки тисяч засуджених. За даними російської служби виконання покарань, було мобілізовано від 120 000 до 180 000 в'язнів. Значна частина з них вже повернулися в російські міста, де зростає кількість тяжких злочинів за участю осіб зі статусом військовослужбовців.

За даними зовнішньої розвідки, з 2023 року у військові суди надійшло щонайменше 989 справ за статтями про вбивства та тяжкі побиття, що спричинили смерть. Також зросла і кількість вироків за цими статтями: у 2022 році – 38, у 2023-му – вже 266, у 2024-му – 346, а лише за дев’ять місяців 2025 року суди розглянули 377 нових справ.

Влада РФ реагує на це тим, що посилює репресивні механізми. Зокрема, службі виконання покарань дозволили ширше застосовувати спецзасоби проти ув’язнених – від кийків та електрошокерів до собак і водометів. Формально, це зроблено нібито для "захисту персоналу", а фактично – щоб мати змогу контролювати в'язнів, які стають дедалі агресивнішими.

"Повернення з фронту людей, які звикли до насильства й безкарності, може обернутися для кремля новою внутрішньою війною. Якщо на початку саме ці ветерани були опорою режиму, то з часом саме вони можуть стати силою, яка розвалить росію зсередини", – зазначили в розвідці.