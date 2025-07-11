Щодня в армії Росії з'являється 1200 нових контрактників. Це майже покриває втрати

За перше півріччя 2025 року Росія залучила до своєї армії 200 000 осіб, з яких 25% – спецконтингент, повідомили у зовнішній розвідці

Російські військові (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Контракт з російською армією щодня підписують у середньому 1200 осіб. Це дозволяє набирати більш ніж 30 000 військових щомісяця і кількасот тисяч – за пів року, повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net. Приблизно на такому самому рівні і втрати росіян протягом 2025 року, свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

"За нашими оцінками, контракт з російською армією щодня підписують у середньому близько 1200 осіб", – повідомили у СЗР.

Це дозволяє набирати до окупаційної армії від 33 000 до 35 000 людей щомісяця.

За перші шість місяців 2025 року до Збройних сил Росії вдалося залучити близько 200 000 так званих добровольців (контрактників).

Такі темпи забезпечуються високими одноразовими виплатами за підписання контракту (в окремих регіонах вони сягаютьдо $40 000), масштабною інформаційно-агітаційною кампанією та соціальними гарантіями з боку держави (додаткові виплати, отримання земельних ділянок, соціальний ліфт тощо).

У СЗР стверджують, що близько 25% (50 000 осіб) з них – спецконтингент (засуджені, підсудні, підслідні, піднаглядні). До цієї частки також належать найманці з інших держав (країн СНД, Центральної Азії та Африки, Китаю тощо).

Наразі темпи мобілізації практично відповідають торішнім, додали у розвідці.

Щоденні зведення Генштабу свідчать, що останніми днями росіяни в середньому втрачають понад 1000 окупантів вбитими і пораненими (за 10 липня – 1040, 9-те – 1011, 8-е – 1050, 7-е – 1070).

Станом на 4 червня втрати ворога за 2025 рік перевищили 200 000 осіб. Щодобово в середньому – 1286 осіб. Того дня загальні втрати росіян за час великої війни сягнули 1 млн осіб.

Трохи більш ніж за місяць, станом на 11 липня, додалось ще приблизно 31 000 вбитих і поранених росіян.

30 січня ГУР повідомляло, що у 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 126 000 солдатів зі "спецконтингенту".

26 травня очільник СЗР заявляв, що загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб. Але реально підготовлених – 3 млн.