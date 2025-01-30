ГУР: У 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 126 000 солдатів із "спецконтингенту"

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 000 солдатів із так званого "спецконтингенту". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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У розвідці зазначили, що йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

У середньому для покриття втрат окупаційної армії РФ планує мобілізовувати по 10 000 осіб "спецконтингенту" щомісяця.

Загалом для заміщення втрат наявних військових частин та зʼєднань у війні проти України Кремль у 2025 році має намір мобілізувати щонайменше 280 000 осіб, зазначили в ГУР.