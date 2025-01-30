ГУР: У 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 126 000 солдатів із "спецконтингенту"
У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 000 солдатів із так званого "спецконтингенту". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
У розвідці зазначили, що йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.
У середньому для покриття втрат окупаційної армії РФ планує мобілізовувати по 10 000 осіб "спецконтингенту" щомісяця.
Загалом для заміщення втрат наявних військових частин та зʼєднань у війні проти України Кремль у 2025 році має намір мобілізувати щонайменше 280 000 осіб, зазначили в ГУР.
- 2 січня 2025 року Служба зовнішньої розвідки повідомила, що станом на листопад 2024-го Росія залучила для участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання в тюрмах.
- 24 січня стало відомо, що журналісти ідентифікували понад 90 000 росіян, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас вони заявили, що добровольців гине дедалі більше, а зеків – менше.