150 000 загиблими. Втрати росіян за 2024 більші, ніж за два попередні роки – Сирський

За його даними, за минулий рік втрати окупант сягнули понад 434 000 особового складу

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

За 2024 рік росіяни втратили більше військових, аніж за два попередні роки повномасштабної війни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю телемарафону.

За його даними, за минулий рік втрати окупант сягнули понад 434 000 особового складу.

З цього числа близько 150 000 – загиблі, зазначив Сирський.

Станом на 19 січня Генштаб оцінював втрати РФ у 818 740 загиблих та поранених окупантів.

9 січня голова Пентагону США повідомив, що Росія втратила понад 700 000 військових в Україні – втрати перевищили дві третини загальної чисельності армії РФ, котра була до початку повномасштабного вторгнення в Україну.