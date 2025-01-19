150 000 загиблими. Втрати росіян за 2024 більші, ніж за два попередні роки – Сирський
Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

За 2024 рік росіяни втратили більше військових, аніж за два попередні роки повномасштабної війни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю телемарафону.

За його даними, за минулий рік втрати окупант сягнули понад 434 000 особового складу.

З цього числа близько 150 000 – загиблі, зазначив Сирський.

Станом на 19 січня Генштаб оцінював втрати РФ у 818 740 загиблих та поранених окупантів.

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