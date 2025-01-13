Південна Корея розкрила масові втрати солдатів КНДР у Курській області і пояснила причини

У Сеулі наголосили, що військові Північної Кореї намагаються відстрілюватись від далекобійних дронів і не розуміють сучасної війни

Війська КНДР (Ілюстративне фото – North Korean Central News Agency (KCNA)

Щонайменше 300 північнокорейських солдатів, спрямованих воювати на боці Росії у Курській області, були вбиті, ще близько 2700 отримали поранення. Про це повідомило законодавцям у понеділок 13 січня розвідувальне агентство Південної Кореї, передають Yonhap News.

Національна розвідувальна служба (NIS) поділилася цією інформацією з законодавцями під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки, заявив представник керівної Партії влади народу Лі Сон Квен.

У NIS пояснюють "масові втрати" північнокорейських солдатів їхнім "нерозумінням сучасної війни", включно з їхньою "марною" стріляниною по безпілотниках дальнього радіуса дії.

Такі висновки у розвідці роблять, ґрунтуючись на отриманому відео.

Також у розвідці кажуть, що Північна Корея змусила своїх солдатів покінчити життя самогубством, щоб не потрапити в полон живими українським військовим.

Щодо оприлюдненого Україною відео з двома полоненими північнокорейськими солдатами, Лі сказав, що вони не виявили бажання приїхати до Південної Кореї. Один із солдатів сказав, що хоче залишитися в Україні, коли його запитали, чи хоче він повернутися додому.

В NIS оцінили, що двоє солдатів працювали в Головному розвідувальному бюро, ключовому військовому розвідувальному агентстві Північної Кореї.

11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.

В одного з них знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.

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