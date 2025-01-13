Південна Корея розкрила масові втрати солдатів КНДР у Курській області і пояснила причини
Щонайменше 300 північнокорейських солдатів, спрямованих воювати на боці Росії у Курській області, були вбиті, ще близько 2700 отримали поранення. Про це повідомило законодавцям у понеділок 13 січня розвідувальне агентство Південної Кореї, передають Yonhap News.
Національна розвідувальна служба (NIS) поділилася цією інформацією з законодавцями під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки, заявив представник керівної Партії влади народу Лі Сон Квен.
У NIS пояснюють "масові втрати" північнокорейських солдатів їхнім "нерозумінням сучасної війни", включно з їхньою "марною" стріляниною по безпілотниках дальнього радіуса дії.
Такі висновки у розвідці роблять, ґрунтуючись на отриманому відео.
Також у розвідці кажуть, що Північна Корея змусила своїх солдатів покінчити життя самогубством, щоб не потрапити в полон живими українським військовим.
Щодо оприлюдненого Україною відео з двома полоненими північнокорейськими солдатами, Лі сказав, що вони не виявили бажання приїхати до Південної Кореї. Один із солдатів сказав, що хоче залишитися в Україні, коли його запитали, чи хоче він повернутися додому.
В NIS оцінили, що двоє солдатів працювали в Головному розвідувальному бюро, ключовому військовому розвідувальному агентстві Північної Кореї.
- 11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- В одного з них знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.
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