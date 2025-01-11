У полоненого КНДРівця знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина – росЗМІ
В одного з північнокорейських військових, які взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина. Про це пише російське опозиційне видання Агентство. Новости.
Військовий квиток, фото якого оприлюднив президент Володимир Зеленський, був виданий на ім'я Антоніна Аранчина, уродженця Тиви. У документі зазначено, що Аранчин народився в жовтні 1998 року в місті Туран, а його цивільна професія — кравець.
Журналісти з'ясували, що Аранчин дійсно існує. Вони знайшли єдину людину в Росії з такими ж ім’ям, прізвищем, по батькові й датою народження. Відмінність полягала лише в зазначеному місці народження.
Зв’язатися з Аранчиним або його сестрою, яка живе в Тиві, росіянам не вдалося. Їхня активність у соціальних мережах з невідомої причини припинилася понад десять років тому.
11 січня Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося взяти у полон перших двох північнокорейців. Їх доставили до Києва, зараз з ними спілкуються представники Служби безпеки України: за даними правоохоронців, КНДРівців узяли в полон 9 січня.
- Наприкінці грудня 2024 року Зеленський підтвердив, що українські військові взяли в полон декількох солдатів з КНДР, але ті були "дуже важко поранені" і їх не вдалося реанімувати. Дані про такого полоненого підтверджувала південнокорейська розвідка.
- "Все в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", – зазначав тоді Зеленський.
- У січні президент оцінював втрати військ КНДР на війні проти України у 4000 солдатів.