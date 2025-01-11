У полоненого КНДРівця знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина – росЗМІ

Військовий квиток, фото якого оприлюднив президент Володимир Зеленський, був виданий на ім'я Антоніна Аранчина – справжнього жителя Росії

Військовий квиток полоненого північнокорейця (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

В одного з північнокорейських військових, які взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина. Про це пише російське опозиційне видання Агентство. Новости.

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Військовий квиток, фото якого оприлюднив президент Володимир Зеленський, був виданий на ім'я Антоніна Аранчина, уродженця Тиви. У документі зазначено, що Аранчин народився в жовтні 1998 року в місті Туран, а його цивільна професія — кравець.

Журналісти з'ясували, що Аранчин дійсно існує. Вони знайшли єдину людину в Росії з такими ж ім’ям, прізвищем, по батькові й датою народження. Відмінність полягала лише в зазначеному місці народження.

Зв’язатися з Аранчиним або його сестрою, яка живе в Тиві, росіянам не вдалося. Їхня активність у соціальних мережах з невідомої причини припинилася понад десять років тому.

11 січня Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося взяти у полон перших двох північнокорейців. Їх доставили до Києва, зараз з ними спілкуються представники Служби безпеки України: за даними правоохоронців, КНДРівців узяли в полон 9 січня.

Військовий квиток (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)