Бійці Сил спеціальних операцій показали, як брали у полон північнокорейського військового у Курській області. Відповідне відео опублікували у YouTube.

Зазначається, що воїни тактичної групи №84 ССО ЗСУ захопили в полон військового з Північної Кореї під час виконання спецзавдань у Курській області РФ. Іншого північнокорейця взяли у полон десантники.

Після успішної евакуації з поля бою українські спецпризначенці надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу.

Раніше 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося взяти у полон перших двох північнокорейців. Їх доставили до Києва, зараз з ними спілкуються представники Служби безпеки України: за даними правоохоронців, КНДРівців узяли в полон 9 січня.