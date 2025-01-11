Бійці Сил спеціальних операцій показали, як брали у полон північнокорейського військового у Курській області. Відповідне відео опублікували у YouTube.

Зазначається, що воїни тактичної групи №84 ССО ЗСУ захопили в полон військового з Північної Кореї під час виконання спецзавдань у Курській області РФ. Іншого північнокорейця взяли у полон десантники.

Після успішної евакуації з поля бою українські спецпризначенці надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу.

Раніше 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося взяти у полон перших двох північнокорейців. Їх доставили до Києва, зараз з ними спілкуються представники Служби безпеки України: за даними правоохоронців, КНДРівців узяли в полон 9 січня.

  • Наприкінці грудня 2024 року Зеленський підтвердив, що українські військові взяли в полон декількох солдатів з КНДР, але ті були "дуже важко поранені" і їх не вдалося реанімувати. Дані про такого полоненого підтверджувала південнокорейська розвідка.
  • "Все в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", – зазначав тоді Зеленський.
  • У січні президент оцінював втрати військ КНДР на війні проти України у 4000 солдатів.
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