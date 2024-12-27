КНДРівців на полі бою добивають свої ж, не зацікавлені у їхньому виживанні – Зеленський

Президент заявив, що російські військові та північнокорейські наглядачі "взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців"

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/OLIVIER MATTHYS)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що українським військовим вдалося взяти у полон кількох північнокорейських військових у Курській області, однак від отриманих травм ті загинули. За його словами, Москва та Пхеньян роблять усе, щоб Україна не змогла полонити військових з КНДР, зокрема добивають їх на полі бою.

"Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури", – сказав глава держави.

За його словами, серед північнокорейців є "дуже багато втрат", і російські військові та північнокорейські наглядачі "взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців".

"Все в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", – зазначив Зеленський.