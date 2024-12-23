У Сеулі нарахували понад 1000 втрат серед військових КНДР у війні проти України

Точний склад цих втрат – загиблі, поранені чи загальні санітарні та летальні втрати – не уточнюється

Військові КНДР на параді (Фото: ЕРА)

За підрахунками розвідувальних служб Південної Кореї, війська КНДР втратили на війні проти України понад 1000 осіб. Про це пише Yonhap.

За інформацією південнокорейських розвідників, кількість жертв серед військових КНДР становить близько 1100 осіб. Точний склад цих втрат – загиблі, поранені чи загальні санітарні та летальні втрати – не уточнюється.

Міністерство оборони США 16 грудня підтвердило, що північнокорейські військові вперше, разом з росіянами, вступили в бій у Курській області та зазнали втрат.

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон казав, що щонайменше 100 північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях на території Росії, загинули, а ще близько 1000 отримали поранення під час зіткнень з українськими військами в Курській області.