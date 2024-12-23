Генерал-лейтенант армії Південної Кореї: Солдати КНДР нічим не гірші за російських новобранців
Північнокорейських солдатів не варто недооцінювати, вони не є гіршими за будь-яких російських новобранців. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив генерал-лейтенант армії Південної Кореї у відставці та експерт у корейській політиці та військових відносинах Чун Ін-Бам.
Військового попросили дати оцінку ефективності військам КНДР, які беруть участь у російсько-українській війні.
"Будуть хороші солдати та погані солдати, але північнокорейських солдатів ніколи не можна недооцінювати. Загалом вони не гірші за будь-якого російського новобранця, і вони стануть кращими. Той факт, що ми бачимо більше північнокорейської активності, свідчить про потенціал Північної Кореї", – сказав Чун.
Він також наголосив, що північнокорейці привезуть з собою безпосередній бойовий досвід і найсучасніше озброєння, технології й тактику.
"Хоча існує багато спекуляцій щодо професіоналізму північнокорейських солдатів, ми ніколи не повинні вважати, що Північна Корея не є боєздатним супротивником", – підсумував генерал-лейтенант у відставці.
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