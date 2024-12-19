Сили ССО показали, як відбили штурм солдатів із Північної Кореї у Курській області – відео

Українські воїни знищили у бою понад 10 солдатів КНДР, ще два десятки поранили

Оператор ССО (Фото: Facebook.com/NavalSOFCenter)

Воїни 73-го морського центру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відбили штурм північнокорейських військових у Курській області. Відео роботи показала пресслужба Центру.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Солдати КНДР намагалися штурмувати позиції Сил оборони у Курській області, але оператори ССО відбили атаку. Ворога "зустріли" вогнем з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також було здійснено кілька скидів із дронів Mavic.

У результаті спроби ворожого штурму бійці ССО знищили 12 північнокорейських військових, а ще 20 поранили.

Окрім цього, українські воїни змогли надати домедичну допомогу піхотинцю з дружнього підрозділу, який зазнав поранення. Зазначається, що його успішно евакуювали з поля бою.