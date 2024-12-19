Сили ССО показали, як відбили штурм солдатів із Північної Кореї у Курській області – відео
Воїни 73-го морського центру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відбили штурм північнокорейських військових у Курській області. Відео роботи показала пресслужба Центру.
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Солдати КНДР намагалися штурмувати позиції Сил оборони у Курській області, але оператори ССО відбили атаку. Ворога "зустріли" вогнем з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також було здійснено кілька скидів із дронів Mavic.
У результаті спроби ворожого штурму бійці ССО знищили 12 північнокорейських військових, а ще 20 поранили.
Окрім цього, українські воїни змогли надати домедичну допомогу піхотинцю з дружнього підрозділу, який зазнав поранення. Зазначається, що його успішно евакуювали з поля бою.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що військові КНДР вперше вступили в бій у Курській області та зазнали втрат. Воювали разом із росіянами.
- 17 грудня повідомлялося, що сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом.
- 19 грудня у Південній Кореї озвучили свої дані втрат солдатів КНДР у Курській області. Убито щонайменше 100 солдатів і ще близько 1000 були поранені.