"Більш консервативна оцінка, ніж у США". Південна Корея назвала втрати військ КНДР в Росії

За оцінками влади США та Південної Кореї, Росія вже отримала понад 10 000 північнокорейських військових для участі у війні

Солдати КНДР (Фото: KNCA)

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях на території Росії, загинули, а ще близько 1000 отримали поранення під час зіткнень з українськими військами в Курській області. Про це пише Reuters з посиланням на члена парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвона.

За словами Лі, який посилався на дані Національної розвідувальної служби (NIS), такі втрати північнокорейських підрозділів пояснюються нестачею досвіду роботи з безпілотниками та труднощами ведення бойових дій на відкритій місцевості, до якої вони не звикли.

Він також зазначив, що оцінки південнокорейської розвідки можуть відрізнятися від заяв американських військових, які повідомляють про кілька сотень загиблих через більш обережний підхід до аналізу даних.

"Повідомляється, що загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених наближається до 1000", – сказав Лі.

За оцінками влади США та Південної Кореї, Росія вже отримала понад 10 000 північнокорейських військових для участі у війні. Крім того, Пхеньян передав Москві понад 10 000 контейнерів з артилерійськими снарядами, протитанковими ракетами, а також механізованими гаубицями та ракетними системами.

19 листопада 2024 року Зеленський казав, що контингент військ КНДР біля кордонів України може зрости до 100 000.

14 грудня ГУР повідомило, що солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців.

16 грудня у ЦПД розкрили тактику КНДРівців під Курськом: їх накопичують у посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно.