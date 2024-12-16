Росіяни намагаються приховатися втрати північнокорейських солдатів – Зеленський
За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів, повідомив президент Володимир Зеленський.
Голова держави повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо ситуації у районах Курської операції та участі військових КНДР у боях.
За словами Зеленського, є багато деталей стосовно знищення північнокорейських сил.
Попередньо, РФ намагається приховати втрати серед цих військових, але українські Сили оборони та розвідка з’ясовують повну інформацію стосовно реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені корейці, наголосив Зеленський.
"На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", – зазначив президент.
- Раніше, 14 грудня, голова держави повідомив про попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині. Він зазначив, йдеться про "помітну кількість" військових з КНДР, яких росіяни вводять у зведені підрозділи, але й втрати у них "вже теж помітні".
- ГУР повідомило, що станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, а солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців. Загалом, за даними відомства, на території РФ перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що північнокорейські військові вперше, разом з росіянами, вступили у бій у Курській області та зазнали втрат.