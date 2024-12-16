Росіяни намагаються приховатися втрати північнокорейських солдатів – Зеленський

Сили оборони та розвідка з’ясовують повну інформацію стосовно реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені корейці

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова держави повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо ситуації у районах Курської операції та участі військових КНДР у боях.

За словами Зеленського, є багато деталей стосовно знищення північнокорейських сил.

Попередньо, РФ намагається приховати втрати серед цих військових, але українські Сили оборони та розвідка з’ясовують повну інформацію стосовно реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені корейці, наголосив Зеленський.

"На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", – зазначив президент.