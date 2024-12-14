"Дружнім вогнем" корейські військові убили вісьмох кадирівців у Курській області – ГУР

Мовний бар’єр залишається складною перепоною для управління та узгодженості дій військових КНДР на полі бою, зазначила розвідка

Прапор Північної Кореї (Фото: EPA)

Станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців. Про це заявило Головне управління розвідки.

Відомство зазначило, що РФ почала застосовувати солдатів з Північної Кореї у штурмових діях на Курщині, зокрема у складі зведених підрозділів морської піхоти та Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ.

Водночас, зазначило ГУР, війська КНДР уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат завдяки успішному вогневому ураженню від українських воїнів.

Зокрема, на одній з позицій у Курській області військових північнокорейської армії результативно "накрили" за допомогою FPV-дронів, зауважили в розвідці.

За її даними, орієнтовно спільні підрозділи з російського та північнокорейського особового складу втратили близько 200 військовослужбовців станом на 14 грудня.

Також ГУР повідомляє, що мовний бар’єр залишається складною перепоною для управління та узгодженості дій військових КНДР на полі бою.

Через цю проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці батальйону "Ахмат" диктатора Чечні Рамзана Кадирова, унаслідок цього загинули вісім бойовиків, стверджує розвідка.

Вона додає, що на території РФ перебувають близько 11 000 військових з армії КНДР, а в місцях їх дислокації окупанти запровадили особливий контррозвідувальний режим: для доступу до цих районів російських солдатів та офіцерів перевіряють співробітники Федеральної служби безпеки. у них вилучають телефони та інші пристрої.

Напередодні президент Зеленський повідомив про попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині.

Керівник Центру дезінформації при РНБО Коваленко заявив, що військові КНДР у російській формі беруть участь у штурмах на Курщині, серед них вже є втрати.

На його думку, недооцінювати ворога не варто, але "він вмирає і не треба вірити в страшилки". Водночас Україні доведеться витрачати на це додаткові ресурси, визнав Коваленко.