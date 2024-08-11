Український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон, опублікував відео з бойовиками "Ахмата", яких взяли в полон у Курській області Росії. Відповідний допис з'явився в Telegram-каналі "Хочу жить".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Кадирівські військовополонені. А ось і ті, кому матері покинутих російських строковиків мають "дякувати" насамперед. Рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" в полон не здаються", – йдеться у повідомленні.

Зазвичай бойовики "Ахмату" не здаються в полон тому, що сидять у тилу, проте у Курській області "ситуація розвивалася динамічно", а ці кадирівці навіть не намагалися чинити опору, зауважує "Хочу жить".

Проєкт зазначає: попередній досвід показує, що російські переговорники найперше обмінюють саме кадирівців.

"Кадирівський піар і бажання берегти свою гвардію від бойових дій дорого коштують росіянам. По суті, якби вони захищали кордон, а не ховалися за спинами строковиків на десятій лінії під Курськом, такий швидкий прорив був би неможливим", – пишет "Хочу жить".

Проте на російському кордоні опинилися 18-річні строковики та прикордонники, котрі також ухвалили правильне рішення не вступати у бій та добровільно здатися в полон, зауважують у повідомленні.

На відео показано декілька десятків полонених кадирівців, зі зав'язаними очима, у більшості з них також зв'язані руки. Оператор запитує трьох полонених, звідки вони, — ті кажуть, що вони з Грозного (столиці Чечні).

Окупанти, що хочуть здатися Україні, можуть зв'язатися з "Хочу жить" за допомогою чат-бота у Telegram, телефоном за +380443508917 і 688 (з українських номерів), а також у Telegram або WhatsApp за номерами +380956886888, +380936886888 та +380976886688.

Читайте також: Генштаб підтвердив втрату росіянами гелікоптера. Z-канали писали, що це було під Курськом

Читайте також: У стилі Сирського. Що відбувається у Курській області і як далеко зайшли ЗСУ