"Витискання війни на територію Росії". Зеленський заслухав доповіді Сирського

Президент зазначив: Україна доводить, що "дійсно вміє повертати справедливість" і гарантує тиск на агресора

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька разів за день доповідав президенту Володимиру Зеленському щодо "витискання війни на територію агресора" та ситуації на фронті. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

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"Сьогодні кілька разів уже доповідав головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують", – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна доводить, що "дійсно вміє повертати справедливість" і гарантує тиск на агресора.

Президент не уточнив, де саме відбувається "витискання війни на територію агресора". З 4 серпня Україна офіційно не коментує події у Курській області РФ.

9 серпня, Зеленський повідомив, що на Ставці Сирський доповідав про українські оборонні дії на напрямках, звідки Росія била по українській території, також був аналіз активних дій України.

Також президент подякував військовим, котрі забезпечують поповнення обмінного фонду. Він зазначив, що за три минулі доби окупантів беруть у полон "особливо результативно".

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6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

The Washington Post із посиланням на неназваного радника президента Зеленського заявило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

Російські воєнні пропагандисти стверджують, що 10 серпня було збито російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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