"Вытеснение войны на территорию России". Зеленский заслушал доклады Сырского
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз за день докладывал президенту Владимиру Зеленскому о "вытеснении войны на территорию агрессора" и ситуации на фронте. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский – о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают", – заявил Зеленский.

По словам президента, Украина доказывает, что "действительно умеет возвращать справедливость" и гарантирует давление на агрессора.

Президент не уточнил, где именно происходит "вытеснение войны на территорию агрессора". С 4 августа Украина официально не комментирует происходящее в Курской области РФ.

9 августа, Зеленский сообщил, что на Ставке Сырский докладывал об украинских оборонных действиях на направлениях, откуда Россия била по украинской территории, также был анализ активных действий Украины.

Также президент поблагодарил военных, которые обеспечивают пополнение обменного фонда. Он отметил, что за трое минувших суток оккупантов берут в плен "особенно результативно".

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Владимир Зеленскийвойнаалександр сырскийКурская область