"Вытеснение войны на территорию России". Зеленский заслушал доклады Сырского

Президент отметил: Украина доказывает, что "действительно умеет возвращать справедливость" и гарантирует давление на агрессора

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз за день докладывал президенту Владимиру Зеленскому о "вытеснении войны на территорию агрессора" и ситуации на фронте. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский – о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают", – заявил Зеленский.

По словам президента, Украина доказывает, что "действительно умеет возвращать справедливость" и гарантирует давление на агрессора.

Президент не уточнил, где именно происходит "вытеснение войны на территорию агрессора". С 4 августа Украина официально не комментирует происходящее в Курской области РФ.

9 августа, Зеленский сообщил, что на Ставке Сырский докладывал об украинских оборонных действиях на направлениях, откуда Россия била по украинской территории, также был анализ активных действий Украины.

Также президент поблагодарил военных, которые обеспечивают пополнение обменного фонда. Он отметил, что за трое минувших суток оккупантов берут в плен "особенно результативно".

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6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

Российские военные пропагандисты утверждают, что 10 августа был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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