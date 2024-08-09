Сырский доложил Зеленскому об активных действиях военных и обороне там, откуда била РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об украинских оборонных действиях на направлениях, откуда Россия била по украинской территории, также был анализ активных действий Украины. Последние три дня "особенно результативно" пополняется обменный фонд, отметил глава государства.
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На ставке заслушали доклад Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях фронта: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганская и Харьковская области.
Также главком доложил об украинских оборонных действиях "на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", сообщил президент. Он не уточнил, о каких именно направлениях идет речь.
В дневном обращении Зеленский добавил, что на Ставке также "был анализ и наших активных действий" – также не уточняя, что именно он имеет ввиду.
Также глава государства отдельно поблагодарил военных, обеспечивающих пополнение обменного фонда. По его словам, за трое минувших суток оккупантов берут в плен "особенно результативно".
Украина официально не комментирует информацию о боевых действиях в Курской области РФ, первые сообщения о которых появились три дня назад – 6 августа.
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- 6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской.В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.
- 7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.
- Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.
- 8 августа Пентагон сообщил, что боевые действия в Курской области РФ согласовываются с политикой США по поводу того, как Украина может использовать полученное от них оружие.
- The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.
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