Сырский доложил Зеленскому об активных действиях военных и обороне там, откуда била РФ

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об украинских оборонных действиях на направлениях, откуда Россия била по украинской территории, также был анализ активных действий Украины. Последние три дня "особенно результативно" пополняется обменный фонд, отметил глава государства.

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На ставке заслушали доклад Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях фронта: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганская и Харьковская области.

Также главком доложил об украинских оборонных действиях "на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", сообщил президент. Он не уточнил, о каких именно направлениях идет речь.

В дневном обращении Зеленский добавил, что на Ставке также "был анализ и наших активных действий" – также не уточняя, что именно он имеет ввиду.

Также глава государства отдельно поблагодарил военных, обеспечивающих пополнение обменного фонда. По его словам, за трое минувших суток оккупантов берут в плен "особенно результативно".

Украина официально не комментирует информацию о боевых действиях в Курской области РФ, первые сообщения о которых появились три дня назад – 6 августа.

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