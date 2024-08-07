Кирби: США обратятся к Украине, чтобы лучше понять ситуацию в Курской области РФ

США не изменили свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по РФ, подчеркнул Джон Кирби

Джон Кирби (Фото: Al Drago/EPA)

Вашингтон попросит у Киева объяснений по поводу происходящего на границе Украины с Курской областью России. Об этом на брифинге сообщил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает агентство Bloomberg.

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По его словам, американские чиновники "обратятся к нашим украинским коллегам, чтобы лучше понять ситуацию".

В то же время Кирби подчеркнул, что США не изменили свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".

6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. 7 августа российский диктатор Владимир Путин провел совещания по ситуации в регионе.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил, что российские войска якобы "остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении" и пообещал выйти на государственную границу.