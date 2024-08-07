Кірбі: США звернуться до України, щоб краще зрозуміти ситуацію в Курській області РФ

США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ, наголосив Джон Кірбі

Джон Кірбі (Фото: Al Drago/EPA)

Вашингтон попросить у Києва пояснень щодо того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає агентство Bloomberg.

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За його словами, американські посадовці "звернуться до наших українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію".

Водночас Кірбі наголосив, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. 7 серпня російський диктатор Володимир Путін провів наради щодо ситуації в регіоні.

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів, що російські війська нібито "зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку" й пообіцяв вийти на державний кордон.