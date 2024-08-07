Прорив у Курській області Росії. Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордон

Курськ (Фото: ресурс окупантів)

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов, коментуючи ситуацію в Курській області, пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну вийти на державний кордон. Про це він заявив під час наради силового блоку РФ.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

7 серпня Путін провів засідання уряду щодо ситуації в Курській області. Він заявив, що українські військові нібито обстрілюють регіон з різного озброєння, і традиційно назвав це "масштабною провокацією київського режиму".

Того самого дня Путін провів нараду з силовиками. На ній Герасимов доповів, що російські війська нібито спільно з прикордонниками й підрозділами посилення "зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку".

Він додав, що наразі росіяни "продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону".

Герасимов також пообіцяв Путіну, що операція буде завершена "виходом на держкордон РФ".

Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

6 серпня росіяни заявили про нібито українську атаку на Курську область РФ, що межує з Сумською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів в Курській області.

Читайте також: Північний кордон. Генштаб: Росіяни зберігають присутність, ведуть обстріли та нарощують мінні поля