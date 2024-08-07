Північний кордон. Генштаб: Росіяни зберігають присутність, ведуть обстріли та нарощують мінні поля

У вівторок росіяни заявили про нібито українську атаку на Курську область – даних про це немає у зведенні Генштабу

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни зберігають військову присутність, обстрілюють Україну та нарощують мінні загородження вздовж кордону з Чернігівською та Сумською областями, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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"На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", – йдеться у повідомленні.

Раніше, 6 серпня, росіяни заявили про нібито українську атаку на Курську область РФ, що межує з Сумською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Зокрема, російські пропагандисти повідомили про буцімто втрату загарбниками декількох гелікоптерів на Курщині. Сумська обладміністрація повідомляла, що Сили оборони збили військовий гелікоптер РФ у небі над українською областю. Проте даних про жодний знищений гелікоптер немає у зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 7 серпня.

Вдень 6 серпня голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив: "Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон".

Інших коментарів від України наразі немає.

У ніч на 7 серпня військові збили російську балістичну ракету у небі над Сумщиною.

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