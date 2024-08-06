Над Сумською областю Сили оборони збили ворожий гелікоптер – ОВА

Про тип гелікоптера ОВА не повідомила

Російський гелікоптер (Фото: ресурс окупантів)

У вівторок, 6 серпня, у небі над Сумською областю Сили оборони збили російський військовий гелікоптер. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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За даними влади, цього дня в небі над регіоном підрозділи Сил безпеки й оборони знищили російські балістичну ракету, два безпілотники та один гелікоптер.

Про тип гелікоптера військова адміністрація не повідомила.

Водночас Telegram-канал Monitor повідомив про знищення гелікоптера Ка-52 "Алігатор" в Курській області Росії й оприлюднив відповідне фото.

LIGA.net звернулася за коментарем до Повітряних сил Збройних Сил України.

Telegram-канал Monitor

За даними Генштабу, станом на 6 серпня Сили оборони знищили 326 гелікоптерів окупантів.

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