Над Сумской областью Силы обороны сбили вражеский вертолет – ОВА

О типе вертолета ОВА не сообщила

Российский вертолет (Фото: ресурс оккупантов)

Во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью Силы обороны сбили российский военный вертолет. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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По данным властей, в этот день в небе над регионом подразделения Сил безопасности и обороны уничтожили российские баллистическую ракету, два беспилотника и один вертолет.

О типе вертолета военная администрация не сообщила.

В то же время Telegram-канал Monitor сообщил об уничтожении вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Курской области России и обнародовал соответствующее фото.

LIGA.net обратилась за комментарием к Воздушным силам Вооруженных Сил Украины.

Telegram-канал Monitor

По данным Генштаба, по состоянию на 6 августа Силы обороны уничтожили 326 вертолетов оккупантов.

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