Над Сумской областью Силы обороны сбили вражеский вертолет – ОВА
Во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью Силы обороны сбили российский военный вертолет. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
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По данным властей, в этот день в небе над регионом подразделения Сил безопасности и обороны уничтожили российские баллистическую ракету, два беспилотника и один вертолет.
О типе вертолета военная администрация не сообщила.
В то же время Telegram-канал Monitor сообщил об уничтожении вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Курской области России и обнародовал соответствующее фото.
LIGA.net обратилась за комментарием к Воздушным силам Вооруженных Сил Украины.
- По данным Генштаба, по состоянию на 6 августа Силы обороны уничтожили 326 вертолетов оккупантов.
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