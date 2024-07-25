В Калужской области России разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб

Российский Ми-28 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В четверг, 25 июля, в Калужской области России разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщили губернатор Калужской области Владислав Шапша и Министерство обороны РФ.

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Шапша заявил, что вертолет разбился в Жиздринском районе. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и оперативная группа. Других деталей он не раскрыл.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что вертолет упал на безлюдной местности во время выполнения планового полета. Экипаж погиб.

Предварительной причиной падения вертолета является техническая неисправность. На месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил РФ, отметили в оборонном ведомстве государства-агрессора.

СПРАВКА Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

21 июня в Амурской области РФ разбился частный вертолет, на борту которого находились четыре человека, все они погибли.

12 июля в Подмосковье во время тестового полета разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet, три члена экипажа погибли.

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