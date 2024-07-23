Украинские защитники из 110 бригады поразили еще один российский самолет Су-25 на Покровском направлении. Об этом бригада сообщила в Facebook.

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"Сегодня в районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез из-за связи враждебный Су-25", – сообщает бригада.

Соединение написало: два пилота оккупантов "имели безумие" фактически залететь вплотную к украинским позициям – и "за свою наглость один из них был мгновенно наказан".

На видео зафиксировано поражение одного из двух самолетов РФ, после которого тот идет на понижение. Именно сбитие Су-25 подтверждает и оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Генеральный штаб ВСУ в своих ежедневных сводках называет Покровское направление одним из самых горячих или самым горячим.

19 июля 110 года бригада сбила российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции украинских подразделений на Покровском направлении.

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