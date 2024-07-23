Українські захисники зі 110-ї бригади уразили ще один російський літак Су-25 на Покровському напрямку. Про це бригада повідомила у Facebook.

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"Сьогодні в районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25", – повідомляє бригада.

З'єднання написало: два пілоти окупантів "мали безумство" фактично залетіти впритул до українських позицій – і "за свою нахабність один з них був миттєво покараний".

На відео зафіксовано ураження одного з двох літаків РФ, після якого той іде на зниження. Саме збиття Су-25 підтверджує й оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

Генеральний штаб ЗСУ у своїх щоденних зведеннях називає Покровський напрямок одним з найгарячіших чи найгарячішим.

Мапа: Deepstate

Покровськ на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

19 липня 110 бригада збила російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.

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