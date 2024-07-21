ЗСУ знищили рідкісний комплекс дистанційного мінування "Земледелие" – відео
У Донецькій області українські захисники знищили рідкісний російський комплекс дистанційного мінування "Земледелие", повідомило оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця". Відео опублікувала 47 окрема механізована бригада "Маґура".
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
На Покровському напрямку підрозділ батареї управління й артилерійської розвідки 47 бригади виявив російську інженерну систему.
Сам комплекс знищив дружній підрозділ скидом із безпілотника – на відео зафіксовано вибух.
"Завдяки українським захисникам система взлетіла у повітря разом з боєкомплектом та екіпажем", – зауважують у повідомленні.
"Земледелие" має принцип роботи, подібний до ракетних систем залпового вогню, проте замість реактивних снарядів комплекс випускає боєприпаси для дистанційного мінування.
Система має оперативно створювати мінні поля на відстані 5-15 кілометрів – вона може укладати мінні поля будь-якої складності, зокрема з готовими проходами для власних військ, пояснює ОСУВ "Хортиця",
Військові зазначають, що одним залпом установка може замінувати площу, рівну декільком футбольним полям (одне поле – 100-110 на 64-75 метрів).
- 19 липня Сили оборони збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.
Читайте також: У російських ДРГ під Часовим Яром та Торецьком зафіксували жінок – ЗСУ