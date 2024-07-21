У Донецькій області українські захисники знищили рідкісний російський комплекс дистанційного мінування "Земледелие", повідомило оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця". Відео опублікувала 47 окрема механізована бригада "Маґура".

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На Покровському напрямку підрозділ батареї управління й артилерійської розвідки 47 бригади виявив російську інженерну систему.

Сам комплекс знищив дружній підрозділ скидом із безпілотника – на відео зафіксовано вибух.

"Завдяки українським захисникам система взлетіла у повітря разом з боєкомплектом та екіпажем", – зауважують у повідомленні.

Мапа: Deepstate

Покровськ на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

"Земледелие" має принцип роботи, подібний до ракетних систем залпового вогню, проте замість реактивних снарядів комплекс випускає боєприпаси для дистанційного мінування.

Система має оперативно створювати мінні поля на відстані 5-15 кілометрів – вона може укладати мінні поля будь-якої складності, зокрема з готовими проходами для власних військ, пояснює ОСУВ "Хортиця",

Військові зазначають, що одним залпом установка може замінувати площу, рівну декільком футбольним полям (одне поле – 100-110 на 64-75 метрів).

19 липня Сили оборони збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.

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