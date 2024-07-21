У російських ДРГ під Часовим Яром та Торецьком зафіксували жінок – ЗСУ
У військових є дані, що на напрямках Донецької області у диверсійно-розвідувальних групах росіян фіксуються жінки-військовослужбовиці. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Йдеться про Часовоярівський та Торецький напрямок.
"Є також інформація, через перехоплені радіообміни між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", – повідомив речник.
У червні американське видання The New York Times заявило, що наприкінці травня РФ звільнила групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом, аби ті воювали проти України.
- 11 липня Волошин повідомив, що Сили оборони наразі ведуть бої за міста Торецьк і Нью-Йорк Донецької області, звідки окупанти прагнуть рухатись на Часів Яр.
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