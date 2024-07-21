У російських ДРГ під Часовим Яром та Торецьком зафіксували жінок – ЗСУ

У червні NYT повідомляло, що РФ вербує жінок-ув'язнених. ГУР каже, що переважна більшість із них є "доброволицями"

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У військових є дані, що на напрямках Донецької області у диверсійно-розвідувальних групах росіян фіксуються жінки-військовослужбовиці. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Йдеться про Часовоярівський та Торецький напрямок.

"Є також інформація, через перехоплені радіообміни між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", – повідомив речник.

Мапа: Deepstate

Часовоярівський та Торецький напрямок на мапі Deepstate (у червоному прямокутнику)

У червні американське видання The New York Times заявило, що наприкінці травня РФ звільнила групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом, аби ті воювали проти України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов тоді повідомив LIGA.net , що загалом кількість завербованих є незначною, а переважна кількість ув'язнених росіянок, що воюють проти України, – є "доброволицями".

11 липня Волошин повідомив, що Сили оборони наразі ведуть бої за міста Торецьк і Нью-Йорк Донецької області, звідки окупанти прагнуть рухатись на Часів Яр.

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