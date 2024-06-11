NYT пише, що Росія вербує ув'язнених жінок на війну. ГУР: Їх кількість незначна

Представник ГУР Андрій Юсов заявив LIGA.net, що переважна більшість ув'язнених росіянок, які погодились йти воювати проти України, – доброволиці

Фото: російські пропагандистські ресурси

Наприкінці травня Росія звільнила групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом для участі у війні проти України. Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на двох колишніх ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто досі перебуває у тюрмі.

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У матеріалі йдеться, що військові вербувальники почали обхід в’язницями для жінок у всій європейській частині РФ восени 2023 року.

Відомо, що вербувальники пропонували ув’язненим контракти на рік на посади снайперів, бойових медиків і фронтових радистів. Жінкам запропонували помилування та платню в еквіваленті приблизно $2000 на місяць, що приблизно вдесятеро перевищує мінімальну заробітну плату у РФ.

NYT зазначає, що наразі незрозуміло, чи є їх звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав LIGA.net, що загалом кількість завербованих є незначною. Переважна кількість ув'язнених росіянок, які пішли воювати проти України, – "добровольці".

11 грудня 2023 року CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.

19 березня повідомлялося, що Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України.

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