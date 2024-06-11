NYT пишет, что Россия вербует женщин-зеков на войну. ГУР: Их количество незначительно

Фото: российские пропагандистские ресурсы

В конце мая Россия освободила группу женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом для участия в войне против Украины. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на двух бывших заключенных, поддерживающих связь с теми, кто до сих пор находится в тюрьме.

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В материале говорится, что военные вербовщики начали обход по тюрьмам для женщин по всей европейской части РФ осенью 2023 года.

Известно, что вербовщики предлагали заключенным контракты на год на должности снайперов, боевых медиков и фронтовых радистов. Женщинам предложили помилование и жалованье в эквиваленте примерно $2000 в месяц, что примерно в десять раз превышает минимальную заработную плату в РФ.

NYT отмечает, что пока неясно, является ли их увольнение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал LIGA.net, что в целом количество завербованных является незначительным. Подавляющее большинство заключенных россиянок, которые пошли воевать против Украины, – "добровольцы".

11 декабря 2023 года CNN сообщило, что 15 000 непальцев присоединились к российской армии после того, как российское правительство объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ.

19 марта сообщалось, что Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины.

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