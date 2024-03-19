Россия завербовала 2000 непальцев на войну против Украины – Sky News

По информации Sky News, около 2000 жителей Непала были завербованы Россией на войну против Украины

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные российской иммиграции и свидетельства непальских наемников.

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По данным издания, для жителей Непала воевать на стороне иностранных военных, в том числе российских, уже было незаконно. Многие непальцы рассказывают, что им давали студенческие или туристические визы, чтобы попасть в Россию.

В январе этого года правительство Непала запретило гражданам ездить работать в Россию или Украину и попросило Москву вернуть на родину всех завербованных непальцев. По данным Sky News, правительство страны заявляет, что 246 непальцев сейчас воюют на стороне России и по меньшей мере 21 из них погиб.

Суперинтендант Наварадж Адхикари сообщил, что полиция Непала уже принимает меры в отношении агентов, которые помогают оформлять документы для пересечения границы РФ и незаконного ведения войны и уже арестовали 22 подозреваемых.

Ранее, 11 декабря 2023 года, CNN сообщило, что 15 000 непальцев присоединились к российской армии после того, как российское правительство объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ.

5 сентября 2023 года Министерство иностранных дел Кубы заявило , что обнаружило в стране сеть нелегальных поставок наемников в Россию для участия в войне против Украины.

28 января 2024 года Центр национального сопротивления сообщил , что в плен к украинским защитникам часто попадают иностранцы, завербованные россиянами. По их данным, обнаружили, что РФ вербует иностранных студентов для войны против Украины.

28 февраля стало известно, что РФ вербует палестинских наемников в Ливане и в Украину уже отправлено три сотни палестинцев.

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