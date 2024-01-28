Росіяни вербують іноземних студентів на війну проти України: як виглядає схема

Останнім часом у полон до українських захисників часто потрапляють іноземці, які були завербовані росіянами у ряди окупаційного війська. Під час спілкування з такими полоненими вдалося виявити низку факторів, які вказують, що загарбники мають організовану схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі Збройними силами РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

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За даними відомства, навколо московських вишів (зокрема, Російського університету дружби народів), у яких навчаються іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби.

Куратори груп та російські студенти, котрі мають допомагати іноземцям в акліматизації та успішному засвоєнні програми, "методом навіювання" розповідають таким іноземцям про фінансове забезпечення у Збройних силах окупантів, зазначає ЦНС.

"Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів (оплати навчання, лікування тощо), вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб, що викрадають у них наявні суми коштів, аби створити відчуття безвиході та відчаю. Опісля їх шантажують загрозою депортації", – пояснює Центр спротиву.

Окрім цього російські спецслужби через соцмережі (YouTube, Tik-Tok) проводять таргетовану рекламу на таких іноземців щодо можливості укласти контракт з російським Міністерством оборони, при чому основним є фінансовий аргумент - можливість заробити кошти для подальшого навчання та проживання у РФ, зазначає відомство.

За даними ЦНС, підготовку іноземців окупанти здійснюють на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард", що був заснований урядами Москви й Московської області за підтримки Міноборони загарбників та формально перебуває у підпорядкуванні освітніх відомств столиці РФ та області.

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Центр спротиву зауважує, що ідею створення "Авангарду" підтримав особисто російський диктатор Володимир Путін задля популяризації серед молоді військової та державної служби, центр входить до парку "Патріот" – це масштабний мілітаристичний парк культури й відпочинку Збройних сил загарбників.

Також на території центру регулярно відбуваються мілітарні вишколи для молоді 14–17 років, що також служить прикриттям для підготовки іноземців, пише відомство.

У середньому одночасно в "Авангарді" проходять підготовку близько 300 іноземців, за походженням це здебільшого китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці, повідомляє ЦНС.

Оскільки більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою, їх привчають до жестових команд та ключових слів для їх подальшої посади у Збройних силах окупантів, зазначає Центр спротиву.

"На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Після віддання наказу та визначення варіантів дій офіцери залишають іноземців на полі бою, а самі повертаються на тилові позиції. До іноземців у російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами, сформованими з в’язнів", – описує відомство.

ЦНС закликав поширювати застереження стосовно загроз для іноземців, які досі навчаються або мають намір здобувати освіту у РФ.

Також Центр спротиву рекомендував мешканцям тимчасово окупованих територій у разі контакту з такими іноземцями інформувати їх щодо можливості здатися в полон Силам оборони, де їм буде гарантоване належне поводження як з військовополоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.