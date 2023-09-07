Є свій Бандера. За РФ воюють найманці з Куби, їм платять по $2000 на місяць — InformNapalm

На боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, яким платять $2000 на місяць. Відповідне розслідування провели спеціалісти команди Кібер Опір, яке публікує InformNapalm.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Розслідували починають розповідь із майора російської армії Антона Пєрєвозчікова, який є начальником пункту відбору на військову службу за контрактом у Тулі з травня 2023 року.

Українським хакерам вдалося зламати пошту офіцера-окупанта, де вони перехопили дані 199 кубинських найманців, які захотіли укласти контракт із Міноборони РФ.

Найстаршим кубинцем є 68-річний Олівіа Фернандо Ласаро, а наймолодшим — 18-річний Мена Альварез-Буїлья Йоендер Рауль. Також серед найманців виявили людину з прізвищем Бандера, проте його звуть на Степан, а Іноль, сказано у розслідуванні.

Встановлені особи прибули до Росії у липні-серпні 2023 року різними групами від 10 до 30 осіб, причину в'їзду вони вказували як "туризм".

Після прибуття в Тулу найманці заповнюють пакет документів іспанською мовою — це анкета, зразки рапортів на виплату грошей, опитувальники та контракт із додатком. Їм надають повний соціальний пакет, який одержують росіяни-контрактники.

У додатку до контракту можна побачити, що крім виплат сім'ї у разі смерті чи поранення найманець може розраховувати на таке:

Одноразова виплата у вигляді 195 000 рублів під час підписання контракту терміном від року і більше.

Щомісячні виплати від 204 000 рублів на місяць у зоні бойових дій (залежно від військового звання, посади та вислуги років).

Можливість якнайшвидшого придбання житла за рахунок коштів Міноборони Росії через систему накопичувально-іпотечного кредитування.

Службове житло чи компенсація оренди житла.

Безкоштовне обстеження, лікування та реабілітація у військово-медичних установах.

Страхування життя та здоров'я за рахунок федерального бюджету.

Право на пільгову пенсію після 20 років служби.

Статус учасника бойових дій та пільги.

Податкові пільги та податкові канікули.

Бюджетні місця навчання дітей у університетах.

Резервування робочих місць майбутніх контрактників.

Таким чином, росіяни пропонують кубинським найманцям від $2000 на місяць. InformNapalm пише, що заробити такі гроші на Кубі неможливо.

14 січня 2021 року заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Представники США та НАТО негативно відреагували.

1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

1 вересня 2023 року в Чехії заочно засудили Алоїза Полака, який воював проти України в лавах російських терористів на Донбасі, до 21 року ув'язнення.

Читайте також: Росія вербувала кубинців для війни проти України – влада Куби

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.