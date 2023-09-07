Є свій Бандера. За РФ воюють найманці з Куби, їм платять по $2000 на місяць — InformNapalm
На боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, яким платять $2000 на місяць. Відповідне розслідування провели спеціалісти команди Кібер Опір, яке публікує InformNapalm.
Розслідували починають розповідь із майора російської армії Антона Пєрєвозчікова, який є начальником пункту відбору на військову службу за контрактом у Тулі з травня 2023 року.
Українським хакерам вдалося зламати пошту офіцера-окупанта, де вони перехопили дані 199 кубинських найманців, які захотіли укласти контракт із Міноборони РФ.
Найстаршим кубинцем є 68-річний Олівіа Фернандо Ласаро, а наймолодшим — 18-річний Мена Альварез-Буїлья Йоендер Рауль. Також серед найманців виявили людину з прізвищем Бандера, проте його звуть на Степан, а Іноль, сказано у розслідуванні.
Встановлені особи прибули до Росії у липні-серпні 2023 року різними групами від 10 до 30 осіб, причину в'їзду вони вказували як "туризм".
Після прибуття в Тулу найманці заповнюють пакет документів іспанською мовою — це анкета, зразки рапортів на виплату грошей, опитувальники та контракт із додатком. Їм надають повний соціальний пакет, який одержують росіяни-контрактники.
У додатку до контракту можна побачити, що крім виплат сім'ї у разі смерті чи поранення найманець може розраховувати на таке:
- Одноразова виплата у вигляді 195 000 рублів під час підписання контракту терміном від року і більше.
- Щомісячні виплати від 204 000 рублів на місяць у зоні бойових дій (залежно від військового звання, посади та вислуги років).
- Можливість якнайшвидшого придбання житла за рахунок коштів Міноборони Росії через систему накопичувально-іпотечного кредитування.
- Службове житло чи компенсація оренди житла.
- Безкоштовне обстеження, лікування та реабілітація у військово-медичних установах.
- Страхування життя та здоров'я за рахунок федерального бюджету.
- Право на пільгову пенсію після 20 років служби.
- Статус учасника бойових дій та пільги.
- Податкові пільги та податкові канікули.
- Бюджетні місця навчання дітей у університетах.
- Резервування робочих місць майбутніх контрактників.
Таким чином, росіяни пропонують кубинським найманцям від $2000 на місяць. InformNapalm пише, що заробити такі гроші на Кубі неможливо.
- 14 січня 2021 року заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Представники США та НАТО негативно відреагували.
- 1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".
- 1 вересня 2023 року в Чехії заочно засудили Алоїза Полака, який воював проти України в лавах російських терористів на Донбасі, до 21 року ув'язнення.
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