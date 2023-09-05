RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вербувала кубинців для війни проти України – влада Куби

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 07:49
Росія вербувала кубинців для війни проти України – влада Куби - Фото
Міністр закордонних справ Куби Бруно Едуардо Родрігес Парілья (Фото - EPA)

Влада Куби виявила мережу нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України. Заяву про це випустило кубинське МЗС.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У заяві йдеться, що Міністерство внутрішніх справ Куби "працює над нейтралізацією і ліквідацією мережі вербування, що діє з Росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які проживають там (у Росії. – Ред.), і навіть деяких, що проживають на Кубі до складу збройних сил, що беруть участь у військових операціях в Україні".

Міністерство стверджує, що спроби вербування було припинено, а стосовно причетних до нього порушено кримінальні провадження.

У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство, і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

"Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, щоб заплямувати імідж країни та подати її співучасником дій, які ми рішуче відкидаємо", – заявляє МЗС країни.

Як зазначає Reuters, навесні 2023 року пропагандистські ресурси РФ писали, що кілька кубинських громадян підписали у Росії військові контракти в обмін на російське громадянство і були спрямовані воювати проти України.

  • 14 січня 2021 року заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Представники США та НАТО негативно відреагували.
  • 1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".
  • 1 вересня 2023 року в Чехії заочно засудили Алоїза Полака, який воював проти України в лавах російських терористів на Донбасі, до 21 року ув'язнення.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакубанайманцівербуванняофіційна заява
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 