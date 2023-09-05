Росія вербувала кубинців для війни проти України – влада Куби

Влада Куби виявила мережу нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України. Заяву про це випустило кубинське МЗС.

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У заяві йдеться, що Міністерство внутрішніх справ Куби "працює над нейтралізацією і ліквідацією мережі вербування, що діє з Росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які проживають там (у Росії. – Ред.), і навіть деяких, що проживають на Кубі до складу збройних сил, що беруть участь у військових операціях в Україні".

Міністерство стверджує, що спроби вербування було припинено, а стосовно причетних до нього порушено кримінальні провадження.

У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство, і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

"Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, щоб заплямувати імідж країни та подати її співучасником дій, які ми рішуче відкидаємо", – заявляє МЗС країни.

Як зазначає Reuters, навесні 2023 року пропагандистські ресурси РФ писали, що кілька кубинських громадян підписали у Росії військові контракти в обмін на російське громадянство і були спрямовані воювати проти України.

14 січня 2021 року заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков не виключив розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Представники США та НАТО негативно відреагували.

1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

1 вересня 2023 року в Чехії заочно засудили Алоїза Полака, який воював проти України в лавах російських терористів на Донбасі, до 21 року ув'язнення.

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