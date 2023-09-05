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Россия вербовала кубинцев для войны против Украины – власти Кубы

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 07:49
Россия вербовала кубинцев для войны против Украины – власти Кубы - Фото
Министр иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригес Парилья (Фото - EPA)

Власти Кубы выявили сеть нелегальной поставки наемников в Россию для участия в ее войне против Украины. Заявление об этом выпустил кубинский МИД.

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В заявлении говорится, что Министерство внутренних дел Кубы "работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там (в России. – Ред.) кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине".

Министерство утверждает, что попытки вербовки были пресечены, а в отношении причастных к ней возбуждены уголовные производства.

В заявлении подчеркнуто, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем", – заявляет МИД страны.

Как отмечает Reuters, весной 2023 года пропагандистские ресурсы РФ писали, что несколько кубинских граждан подписали в России военные контракты в обмен на российское гражданство и были направлены воевать против Украины.

  • 14 января 2021 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Представители США и НАТО негативно отреагировали.
  • 1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов". 
  • 1 сентября 2023 года в Чехии заочно приговорили Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе, к 21 году заключения. 
Сергей Бережной
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