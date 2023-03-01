Сербские наемники ЧВК Вагнера будут арестованы при возвращении домой – Вучич

Президента Сербии Александра Вучича "раздражает", что российская террористическая частная военная компания Вагнера вербует сербов на войну против Украины, пишет Politico после интервью с ним. Он обещает привлечь наемников к ответственности.

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"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", – сказал лидер страны.

Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.

Издание пишет, что изменить отношение к ЧВК Вагнера Вучича якобы вынудили события 16 февраля 2023 года, когда "сербские националисты вместе с пророссийскими активистами, связанными с ЧВК, собрались в Белграде и требовали прекращения переговоров с Косово".

Тогда президент Сербии назвал протестующих "антисербами" и заявил, что их, вероятно, финансирует Россия.

17 февраля Вучич уже выражал свое возмущение тем, что Россия вербует сербов в ЧВК Вагнера и призвал Кремль прекратить это.

9 января 2023 года Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома сообщило, что ПВК Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает обеспокоенность в США.

18 января Вучич заявил, что не поддерживает агрессию России против Украины и считает Крым украинским.

27 февраля Сербия и Косово поддержали соглашение о нормализации отношений, которое им предложил Европейский Союз.

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Мілана Головань

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