Сербия откажется от российских истребителей МиГ, хочет французские Rafale – Вучич

Сербия планирует отказаться от российских истребителей МиГ и присматривается к французским боевым самолетам Rafale. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич, передает Bloomberg.

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Как отмечается, Вучич пообещал увеличить расходы на оборону для модернизации вооруженных сил страны, в том числе за счет возможной закупки французских боевых самолетов.

Сербия – одна из немногих стран в Европе, власти которой сохранили лояльность к стране-агрессору России. Тем не менее Белград намерен отказаться от использования российских истребителей МиГ.

В этом году Сербия может потратить дополнительно 700 млн евро сверх оборонного бюджета, заявил Вучич. По его словам, средства будут направлены на модернизацию танков, добавление 200 единиц бронетехники, боевых беспилотников и привлечение новобранцев в элитные подразделения.

По его словам, сделка по обеспечению безопасности самолетов Rafale от французской Dassault Aviation SA может стоить еще три миллиарда евро, если переговоры с производителем будут успешными.

В апреле 2022 года Вучич заявил, что Сербия, которая традиционно зависела от российских военных самолетов и технологий, может закупить не менее 12 французских Rafale.

По словам Вучича, Сербия полагалась на самолеты МиГ российского производства для противовоздушной обороны, но после полномасштабного вторжения России в Украину покупка запчастей для них стала практически невозможной.

"Сейчас вы почти ничего не можете импортировать из России или почти ничего, что имеет военное назначение, – сказал Вучич и добавил: – Не из-за русских".

18 января Вучич заявил, что его страна не поддерживает войну России против Украины, а также считает Крым и Донбасс украинскими территориями.

На следующий день правительство Сербии одобрило решение выслать в Украину оборудование для поддержки энергосистемы страны.

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Наталія Медведєва

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