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Вучич заявил, что Сербия не поддерживает агрессию РФ и считает Крым и Донбасс украинскими

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 17:49
Вучич заявил, что Сербия не поддерживает агрессию РФ и считает Крым и Донбасс украинскими - Фото
Александр Вучич (фото - ЕРА)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поддерживает войну России против Украины, а также считает Крым и Донбасс украинскими территориями. Об этом он сказав в интервью Bloomberg.

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Вучич, который в последние годы провел десятки встреч с российским диктатором Владимиром Путиным и брал уроки русского языка, чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, сказал, что не разговаривал с диктатором "много месяцев".

"Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина. Так и останется", – сказал президент Сербии.

Вместе с тем, Вучич не поддерживает санкции против РФ, так как Москва поддержала отказ Сербии признать независимость Косово. Россия также продает природный газ Сербии по ценам ниже рыночных.

Тем не менее, по словам Вучича, было бы неправильным полагать, что его правительство полностью поддерживает московское руководство. "Мы не всегда радуемся некоторым их позициям. У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений, которые исходят из Кремля", – сказал Вучич.

  • В июле 2022 года Вучич заявлял, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования Путина по Украине.
  • 17 января президент Сербии заявил, что Россия должна прекратить свои усилия по вербовке сербов в ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины
Вадим Ребрина
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Александр Вучич санкции война владимир путин сербия
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