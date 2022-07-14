Сербский лидер Вучич пугает "адом", если Украина и Запад откажутся от требований Путина
Один из европейских "друзей Кремля", сербский президент Александр Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине. Такие соображения он озвучил в эфире RTS Pink, пишет сербский ресурс Nova.
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"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем и на второй линии – Славянск-Краматорск-Авдеевка, последует его предложение. Если они [Украина и Запад] откажутся, все мы окажемся в ад", – сказал он.
Вучич заявил также, что это мировая война, в которой коллективный Запад воюет с Россией посредством украинских военных.
В интервью президент Сербии в очередной раз, повторяя нарратив Кремля, раскритиковал НАТО.
- В начале апреля 2022 года Вучича переизбрали на выборах.
- Также в апреле 42% сербов считали неоправданным нападение РФ на Украину, 35% – оправданным.
- В том же месяце тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину.
- 7 июня США призвали Сербию согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой, если она хочет в ЕС.
- В июне Вучича возмутил призыв канцлера ФРГ Шольца к Сербии поддержать санкции против России и признать Косово.
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