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Сербский лидер Вучич пугает "адом", если Украина и Запад откажутся от требований Путина

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 15:56
Сербский лидер Вучич пугает
Александр Вучич (фото - ЕРА)

Один из европейских "друзей Кремля", сербский президент Александр Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина по Украине. Такие соображения он озвучил в эфире RTS Pink, пишет сербский ресурс Nova.

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"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем и на второй линии – Славянск-Краматорск-Авдеевка, последует его предложение. Если они [Украина и Запад] откажутся, все мы окажемся в ад", – сказал он.

Вучич заявил также, что это мировая война, в которой коллективный Запад воюет с Россией посредством украинских военных.

В интервью президент Сербии в очередной раз, повторяя нарратив Кремля, раскритиковал НАТО.

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Евгений Пилипенко
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Александр Вучич война владимир путин переговоры сербия угроза капитуляция
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