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"Адвокат дьявола". У президента Сербии есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 15:04
Фото: EPA

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает политическим решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление. Его слова передает местное издание Kurir.

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"У меня как адвоката дьявола был один вопрос, который я не буду поднимать публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине", — сказал Вучич.

"Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить и три Кипра, и четыре Кипра. Это говорит о том, что политика всегда была доминантной и решающей. Виктор Орбан сказал, что в экономическом плане Сербия и Черногория гораздо больше готовы стать частью Евросоюза. Но кого это волнует", — посетовал президент Сербии.

  • 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.
  • Президент Франции Макрон заявил, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС посылает "сильный сигнал России".

Читайте также: Кулеба: Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза

Андрей Водяный
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Александр Вучич евросоюз сербия
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