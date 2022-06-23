Макрон: Подтверждение европерспективы Украины и Молдовы — сильный сигнал России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сегодняшнее решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС посылает "сильный сигнал России". Об этом он сказал на совместной с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции, сообщает CNN.

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"Месседж, который посылается сегодня, очень четкий, и мы только что видели его у президента Зеленского. Это очень сильное послание, согласующееся с тем, что делала наша Европа с первого дня конфликта. А именно: реагировала быстро, исторически и сплоченно. Посредством санкций – два дня спустя и шесть раз с тех пор. Посредством макроэкономической, военной и финансовой поддержки Украины. А теперь посредством этого политического жеста", — сказал Макрон.

"Эта сильная объединенная Европа справилась с поставленной задачей", — добавил он.

Подтверждение европейской перспективы Украины, Молдовы и Грузии – "очень сильный сигнал для России", отметил Макрон.

"Мы в долгу перед украинским народом, который борется за наши ценности, свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также в долгу перед Молдовой в отношении ее политической ситуации, попыток дестабилизации, которые она переживает, и благородства, которое она проявила в упомянутом контексте", — сказал президент Франции.

Сегодня Евросовет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Также Евросовет "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".

Зеленский отдельно поблагодарил каждого участника саммита ЕС и сказал, что "украинский и европейский флаги будут вместе и в то время, когда мы будем отстраивать нашу страну после этой войны".

Вадим Ребрина

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