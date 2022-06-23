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Зеленский – участникам саммита Евросоюза: Теперь наши флаги всегда будут рядом видео

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 22:41
Владимир Зеленский (Фото - Офис Президента Украины)
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Президент Владимир Зеленский обратился к участникам саммита Евросоюза после предоставления Украине статуса кандидата. 

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Зеленский напомнил, каким непростым был путь, который вел к этому решению. "Этот путь – это не политика. Я считаю, это то, от чего теперь будет всегда идти отсчет новой истории Европы. Европы без разделения. Европы без "серых" зон. Европы, которая действительно объединена и умеет защищать себя, свои ценности, свое будущее".

Президент отдельно поблагодарил каждого участника саммита ЕС и сказал, что "украинский и европейский флаги будут вместе и в то время, когда мы будем отстраивать нашу страну после этой войны".

"Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в Европейский союз. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединенной Европы", – сказал он.

Зеленский также поздравил и поблагодарил "наших героев – каждого, кто сегодня с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы".

Сергей Бережной
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вступление в ЕС Владимир Зеленский евросоюз статус кандидата
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