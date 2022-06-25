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Кулеба: Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 03:46
Кулеба: Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Руководство России очень недовольно тем, что Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза. Вспомните, 30 лет нас кормили российским нарративом о том, что Украина никому не нужна, никто ее не ждет в Европе, что мы должны об этом забыть и развернуться в Россию. И вот 30 лет этой работы – просто в мусорник, потому что Украина идет в Европейский Союз. Это подтверждено теперь, наконец, и со стороны самого Европейского Союза", – сказал глава МИД.

По его словам, в Кремле "слабо" реагируют на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, потому что хотят показать что им безразлично, но это не так.

"Они охотно хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности не имеют", – сказал Кулеба.

  • 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока что такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.
  • Президент Франции Макрон заявил, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС посылает "сильный сигнал России".

Читайте также: Евросоюз на пороге реформ. Украина хочет, чтобы ее интересы учитывались

Наталия Медведева
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кандидат в ЕС дмитрий кулеба
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