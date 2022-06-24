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Евросоюз на пороге реформ. Украина хочет, чтобы ее интересы учитывались

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 10:52
Евросоюз на пороге реформ. Украина хочет, чтобы ее интересы учитывались - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - ЕРА)

Украина сделает все, чтобы ее интересы были учтены в процессе реформ Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

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Кулеба рассказал, что в Евросоюзе планируется реформа процедур и механизмов его функционирования. И украинский МИД "будет прилагать все усилия, чтобы интересы Украины как будущего члена ЕС были максимально учтены". В частности, как прогнозирует глава МИД, Евросоюзу предстоит "найти баланс" для перехода от принятия решения консенсусом к принятию решения большинством.

Кроме того, реформы, по его словам, затронут "функционирование бюрократической машины ЕС", поскольку сейчас "есть много жалоб на то, что она слишком тяжелая и не гибкая".

Также министр упомянул, что сейчас каждая страна имеет право на то, чтобы в Еврокомиссии у нее был свой комиссар: это приводит к тому, что там "постоянно происходит сегментация функционала".

"В ущерб эффективности, но ради того, чтобы учесть интересы всех. То есть если будут новые члены, нужно изменить принцип формирования Еврокомиссии", — объяснил глава МИД.

Кулеба рассказал, что в разговоре с представителями Евросоюза заявлял: "Украина быстрее сделает все ожидаемые от нее реформы, чем вы свою собственную реформу". Он объяснил это тем, что в Украине "ни у кого нет права вето на то, чтобы запретить ту или иную реформу", вместо этого есть "политическая воля президента и политическая воля правительства как раз вводить эти изменения".

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз должен облегчить вступление новых членов.

  • Премьер-министр Италии Марио Драги в мае заявлял, что Евросоюзу необходимы реформы и решения должны приниматься большинством, а не единогласно.

  • 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.

Читайте также: ЕС немедленно начинает подготовку к интеграции Украины в европейские структуры – Боррель

Мария Макуха
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реформы евросоюз дмитрий кулеба евроинтеграция
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